Subì violenza a 12 anni | gip archivia l' indagine sullo stupro nei confronti di Francesca Ghio

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova ha deciso di archiviare l’indagine riguardante le violenze sessuali denunciate dalla consigliera comunale di Avs, Francesca Ghio. La vicenda risale a quando Ghio aveva 12 anni e aveva accusato un episodio di stupro. L’indagine era stata aperta in seguito alla denuncia presentata dalla stessa consigliera.

