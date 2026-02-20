12 anni per l’ex | stupro e violenze a Montebelluna la vittima teme

A Montebelluna, un uomo di 41 anni di origine marocchina ha ricevuto una condanna di 12 anni di carcere per aver commesso uno stupro e violenze sulla sua ex compagna, una donna di 49 anni. La donna aveva vissuto anni di paura e minacce, temendo per la sua incolumità. La sentenza chiude un capitolo difficile per la vittima, che ora cerca di ricostruire la propria vita lontano dal trauma subito. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti della città.

Montebelluna, 12 anni di carcere per l’ex compagno: la vittima teme per la sua vita. Una donna di 49 anni a Montebelluna, nel trevigiano, ha concludersi un lungo incubo con la condanna a 12 anni per il suo ex compagno, un uomo di 41 anni di origine marocchina. Il tribunale di Treviso ha riconosciuto l’uomo colpevole di ripetute aggressioni, violenze e stupro, stabilendo inoltre un risarcimento di 50mila euro per la vittima, con il sequestro del TFR e dei fondi presenti sul suo conto corrente. La donna, visibilmente provata, ha espresso al suo legale il timore che la condanna non sia sufficiente a garantirle sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

