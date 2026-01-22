Coincidenze | storie in prestito dai viaggiatori a Napoli si presenta il libro di Massimiliano Capitanio

Martedìl 27 gennaio, alle ore 11.30, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, in via Partenope a Napoli, sarà presentato il libro:  Coincidenze: storie in prestito dai viaggiatori  di  Massimiliano Capitanio, Commissario AgCom. Ad aprire i lavori sarà  Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Ne discuteranno con l’autore  Nicola Magliulo, filosofo, e  Marcello Russo, docente di Comportamento Organizzativo all’Università di Bologna e autore di  In equilibrio – Un buon work-life balance è possibile. A moderare l’incontro sarà il giornalista  Luigi Falco.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

