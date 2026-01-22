Coincidenze | storie in prestito dai viaggiatori a Napoli si presenta il libro di Massimiliano Capitanio

Il 27 gennaio alle 11.30, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti di Napoli, si terrà la presentazione del libro

Martedìl 27 gennaio, alle ore 11.30, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, in via Partenope a Napoli, sarà presentato il libro: Coincidenze: storie in prestito dai viaggiatori di Massimiliano Capitanio, Commissario AgCom. Ad aprire i lavori sarà Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Ne discuteranno con l’autore Nicola Magliulo, filosofo, e Marcello Russo, docente di Comportamento Organizzativo all’Università di Bologna e autore di In equilibrio – Un buon work-life balance è possibile. A moderare l’incontro sarà il giornalista Luigi Falco.🔗 Leggi su Ildenaro.it

