Questa mattina a Livraga, vicino a Lodi, il treno Frecciarossa è deragliato in modo improvviso. I giudici hanno spiegato che sono stati una serie di errori, nessuno dei quali da solo avrebbe causato il disastro, ma tutti insieme hanno portato alla tragedia. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, e si cerca di capire cosa abbia portato a questa sequenza di sbagli. Per ora, nessuna vittima è stata segnalata, ma il rischio di un grave incidente ha generato molta preoccupazione tra i residenti.

LIVRAGA (Lodi) Una catena di errori ognuno dei quali di per sé non sarebbe bastato per causare il disastro, ma unito agli altri ha provocato alle 5.30 del 6 febbraio 2020 il deragliamento del treno frecciarossa Milano-Salerno al Posto movimento di Livraga a causa del malfunzionamento di uno scambio. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza stilate dai giudici del Tribunale di Lodi nel processo di primo grado per disastro ferroviario e duplice omicidio colposo. Nell’incidente morirono i due macchinisti, Mario Dicuonzo, 59 anni, e Giuseppe Cicciù, di 52, e 26 tra passeggeri e personale di bordo rimasero feriti, una decina gravemente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Frecciarossa deragliato. I giudici: una catena di errori ha provocato il disastro

Approfondimenti su Frecciarossa Deragliato

Alle 5 di questa mattina, il Frecciarossa ha deragliato sulla linea tra Livraga e Lodi.

Il deragliamento del Frecciarossa avvenuto alle prime luci del mattino del 6 febbraio 2020 a Livraga non si può spiegare con un singolo errore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Frecciarossa Deragliato

Argomenti discussi: Il Frecciarossa deragliato. I giudici: una catena di errori ha provocato quella tragedia; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: FRECCIAROSSA DERAGLIATO, GIUDICI ‘INCIDENTE PER CATENA ERRORI’; Frecciarossa deragliato a Livraga: tre condanne per catena di errori; Il Frecciarossa deragliato I giudici | una catena di errori ha provocato quella tragedia.

Il Frecciarossa deragliato. I giudici: una catena di errori ha provocato quella tragediaDepositate le motivazioni della sentenza di primo grado. Tre le responsabilità individuate. L’incidente costò la vita a due macchinisti, ventisei i feriti tra passeggeri e personale di bordo. ilgiorno.it

Lodi, il Frecciarossa deragliò per una catena di errori indipendenti tra di loro: le motivazioni delle tre condanneLa tragedia del 6 febbraio 2020 fu la conseguenza del concatenarsi di diverse condotte antigiuridiche, tra loro indipendenti e parimenti rilevanti nella produzione dell'evento, sebbene nessuna di ess ... msn.com

Frecciarossa deragliato a Livraga: tre condanne per “catena di errori” x.com

Questa mattina a Monserrato un convoglio della metropolitana leggera è deragliato in via Virginia, in una zona residenziale. Non si registrano feriti. Le autorità locali e i tecnici dell’Arst hanno intervenuto per gestire l’emergenza e verificare le cause, che non s facebook