Israele uccide 41 persone in Libano per trovare un suo pilota disperso nel 1986 Ma la tomba è quella sbagliata

Nella notte tra venerdì e sabato, Israele ha condotto un'operazione militare in Libano che ha provocato la morte di 41 persone. Lo scopo era rintracciare i resti di un pilota israeliano scomparso nel 1986, ma l'intervento si è concluso con un fallimento, poiché la tomba trovata non conteneva il corpo cercato. L’azione ha portato a un alto bilancio di vittime tra la popolazione locale.

Quarantuno morti per cercare i resti di un pilota scomparso quarant'anni fa. È il bilancio del blitz condotto da Israele in Libano nella notte tra venerdì e sabato: un'operazione militare fallita che aveva l'obiettivo di recuperare la salma del navigatore israeliano Ron Arad, disperso dal 1986. La storia l'ha raccontata su Repubblica l'inviato Fabio Tonacci, che descrive un'incursione conclusa con decine di vittime libanesi e nessuna traccia del corpo cercato. Secondo il racconto, il commando israeliano ha colpito il villaggio di Nabi Shith, nella Valle della Bekaa, territorio considerato una roccaforte di Hezbollah. L'obiettivo era una tomba del piccolo cimitero locale, indicata come possibile luogo di sepoltura del pilota.