Stop alla macellazione e al consumo di carne di cavallo in Senato la proposta di legge bipartisan

Una proposta di legge bipartisan è arrivata in Senato con l’obiettivo di fermare la macellazione di cavalli in Italia. La misura mira a proteggere gli animali e riguarda anche le attività di allevamento e vendita. Quattro senatori, di diversi schieramenti, hanno firmato il testo, che potrebbe cambiare le regole del settore.

La proposta, incardinata in commissione Ambiente a Palazzo Madama, prevede sanzioni pecuniarie e penali qualora il divieto di macellazione non venisse rispettato Una proposta di legge bipartisan è approdata in Senato per vietare definitivamente la macellazione degli equidi in Italia. Il testo, sostenuto da esponenti di M5S, AVS e Noi Moderati, mira a riconoscere a cavalli, asini, muli, pony e bardotti lo status giuridico di "animali d’affezione", equiparandoli di fatto a cani e gatti. Il cuore della norma prevede l'attribuzione obbligatoria della dicitura "Non Dpa" (Non destinati alla produzione alimentare) a tutti gli esemplari presenti sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Stop alla carne di cavallo, in Senato la proposta di legge per fermare il consumo in Italia: cosa prevedeUna proposta di legge in Senato mira a vietare la macellazione dei cavalli, dopo che diversi cittadini hanno segnalato casi di carne equina venduta come carne bovina.

Quanta carne di cavallo consumiamo in Italia? Le ragioni che hanno portato la proposta di legge per il divieto del consumo di equidi in Senato, e cosa succederebbe se venisse approvataIn Italia, il consumo di carne di cavallo è una pratica diffusa, ma recentemente una proposta di legge al Senato mira a vietarlo.

