Stop alla carne di cavallo in Senato la proposta di legge per fermare il consumo in Italia | cosa prevede

Una proposta di legge in Senato mira a vietare la macellazione dei cavalli, dopo che diversi cittadini hanno segnalato casi di carne equina venduta come carne bovina. La proposta cerca di impedire che i cavalli, spesso usati come animali da corsa o da compagnia, finiscano sulle tavole italiane. Il testo si concentra su norme più stringenti per controllare il commercio e la macellazione degli equidi nel paese.
In Senato è approdata una proposta di legge bipartisan che mira a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli, pony e bardotti perché riconosciuti come animali da affezione e per questo giuridicamente non destinati alla produzione di carne alimentare. L’iniziativa è firmata dalle deputate Susanna Cherchi del Movimento Cinque Stelle e da Luna Zanella di Avs. A sostenere la causa con una proposta analoga c’è anche Michele Brambilla di Noi Moderati. Stop alla carne di cavallo, proposta di legge approda in Senato Come verranno aiutati gli allevatori Quanti italiani mangiano carne di cavallo e le Regioni dove ne viene consumata di più Stop alla carne di cavallo, proposta di legge approda in Senato La proposta è da poco stata incardinata presso la Commissione Ambiente a Palazzo Madama ed è pensata per introdurre sanzioni pecuniarie e penali qualora il divieto di macellazione non venisse rispettato: reclusione da 3 mesi a 3 anni e multe fino a 100 mila euro per chi alleva equidi con il fine di produrre carne destinata all’alimentazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Quanta carne di cavallo consumiamo in Italia? Le ragioni che hanno portato la proposta di legge per il divieto del consumo di equidi in Senato, e cosa succederebbe se venisse approvata
