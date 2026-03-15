Stadio Flaminio Lazio svolta burocratica nelle ultime ore! Passo avanti importantissimo ecco cosa è successo

Nelle ultime ore si è registrata una svolta burocratica riguardante lo Stadio Flaminio, situato a Roma. Durante questa fase, si sono verificati passaggi ufficiali che riguardano l’iter amministrativo per il futuro dell’impianto. La questione coinvolge direttamente le procedure e le autorizzazioni necessarie per la gestione e eventuali interventi sull’impianto. La situazione rimane in evoluzione e ancora da definire completamente.

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