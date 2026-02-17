Lazio ecco come sarà il nuovo stadio Flaminio

Claudio Lotito ha annunciato che il nuovo stadio Flaminio nascerà da una grande ristrutturazione, per rispondere alla crescente domanda di spazi moderni per il calcio. La decisione deriva dalla volontà di valorizzare un simbolo storico di Roma, trasformandolo in una struttura più funzionale e accogliente. La squadra sta già lavorando con un team di architetti per ridisegnare gli spalti e migliorare le aree di accesso. Il progetto prevede anche un nuovo centro di allenamento annesso allo stadio, che sarà pronto entro i prossimi due anni.

«Non un progetto ma una visione». Così il presidente della Lazio Claudio Lotito presenta nel training center biancoceleste a Formello la ristrutturazione dello stadio Flaminio. «Questo progetto non riguarda solo la Lazio ma la città di Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità. Interveniamo in un contesto di grande valore storico e architettonico, nato con le Olimpiadi del 1960 e inserito nella pianificazione strategica della città». Il 9 febbraio, con una Pec inviata al dipartimento dello Sport del Campidoglio, la società ha ufficialmente consegnato il fascicolo firmato da Pierluigi Nervi - in linea con quanto stabilito nel decreto numero 38 del 2021 che tratta la costruzione o la ristrutturazione degli impianti sportivi - che ora verrà esaminato dagli uffici comunali, per avviare la conferenza dei servizi preliminare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Secondo anello sospeso, 50mila spettatori e... Lazio, ecco come sarà il nuovo stadio FlaminioIl nuovo stadio Flaminio, annunciato dall'assessore allo sport, prenderà forma grazie a un progetto che coinvolge circa 50mila spettatori e punta a rispettare la tradizione, ma anche a innovarsi.

Flaminio Lazio, Lotito non ha dubbi: «Vogliamo rivoluzionare lo stadio Flaminio per la Lazio ma anche per la città di Roma»Luca Lotito ha annunciato che durante la pausa delle nazionali presenterà il progetto “Lazio 2032”, con l’obiettivo di rinnovare lo stadio Flaminio.

Lazio Perche lo stadio Flaminio non decolla

