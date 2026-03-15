St Patrick’s Day 2026 a Madrid in migliaia per strada tra sfilate e balli in maschera

Sabato a Madrid si è svolta la parata del St Patrick’s Day, con migliaia di persone che hanno partecipato alle strade della città. La manifestazione ha visto la presenza di bande musicali tradizionali, ballerini in costume e artisti che hanno animato l’evento. La festa ha coinvolto grandi e bambini, creando un’atmosfera di celebrazione e colore lungo il percorso.

Migliaia di festanti hanno assistito sabato alla parata del St Patrick’s Day a Madrid, con bande tradizionali, ballerini in costume e artisti. Settecento zampognari e 1.300 partecipanti hanno inondato le strade della capitale spagnola celebrando la cultura e la musica celtica. La sfilata faceva parte della IV Settimana dell’Irlanda di Madrid, un’iniziativa culturale promossa da Tourism Ireland, e continuerà fino a martedì prossimo in onore del santo patrono d’Irlanda. Il giorno di San Patrizio, che si celebra ogni anno il 17 marzo, è ampiamente festeggiato dalle comunità irlandesi in molte città fuori di tutto il mondo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - St Patrick’s Day 2026, a Madrid in migliaia per strada tra sfilate e balli in maschera Articoli correlati St Patrick's Day 2026, Atlanta in festa: migliaia di persone alla parataOltre 2000 persone hanno partecipato alla parata di San Patrizio ad Atlanta, Stati Uniti. Leggi anche: St.Patrick Day a al Castello di Mongiorgio (Monte San Pietro) Aggiornamenti e notizie su St Patrick's Day 2026 a Madrid in... Discussioni sull' argomento IV Settimana dell'Irlanda a Madrid; San Patrizio 2026, ci siamo! Gli eventi imperdibili per celebrarlo in Italia e in Europa; Irlanda in festa per San Patrizio ma tutto il mondo si tinge di verde; Spirit of Ireland allo Spirit de Milan: domenica 15 marzo ultimo giorno di festa per il St. Patrick’s Day -. Genova si colora di verde in onore del St. Patrick Day: dall’Irlanda alla Liguria, il giorno di San Patrizio è una tradizione ormai importata da tempo. Dal rugby Sei Nazioni a menu e serate a tema, ecco le tante iniziative in programma nel capoluogo ligure e dint facebook Salire sul podio con stile, Patrick Halgren sa come si fa #Paralympics #MilanoCortina2026 #Paralimpiadi x.com