Calciomercato Roma spunta un nuovo nome per l’attacco | dal Benfica Schjelderup

Sul fronte del calciomercato, la Roma valuta un nuovo profilo offensivo proveniente dal Benfica: il nome di Schjelderup emerge come possibile rinforzo per l’attacco. La squadra di Mourinho prosegue il suo percorso in una posizione di rilievo in classifica, mantenendo un buon vantaggio sulla zona europea e considerando le opportunità di mercato per consolidare la rosa.

La stagione della Roma sta vivendo una fase decisamente positiva: i giallorossi, infatti, a metà campionato occupano il quarto posto in classifica e, pur avendo una partita in più, restano a soli tre punti dall’ Inter capolista. Una posizione che, messa a confronto con la prima metà della scorsa stagione, alimenta l’ottimismo tra i tifosi e rafforza la fiducia nei giocatori e nella possibilità di chiudere il campionato nelle zone più alte della classifica. Un mercato per rinforzare la zona offensiva. Sin dall’inizio della stagione in corso la Roma ha evidenziato però la necessità di reinvestire in attacco e di sistemare la zona offensiva del campo, con la dirigenza che si starebbe muovendo per risolvere questi problemi già nella sessione di mercato invernale, per poter così intervenire subito e senza dover così aspettare la fine della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

