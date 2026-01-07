Chiesa di Maria Santissima Addolorata presepe a grandezza naturale nell’area esterna

La Chiesa di Maria Santissima Addolorata ospita un presepe a grandezza naturale nell’area esterna, rappresentando una tradizione natalizia che ancora oggi attira l’attenzione di cittadini e visitatori. Questo esempio di arte e fede, visibile durante tutto l’anno, conserva un valore culturale e spirituale, mantenendo vivo il ricordo delle festività e delle radici religiose della comunità.

Un simbolo della tradizione natalizia continua ad affascinare cittadini e visitatori anche dopo le festività. Fino all'11 gennaio è possibile visitare il presepe a grandezza naturale allestito nell'area esterna della chiesa di Maria Santissima Addolorata, in via Mater Dolorosa 74, nel quartiere.

