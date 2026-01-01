Spruzza spray al peperoncino in pista | scompiglio in una discoteca di Bormio

Durante una serata in una discoteca di Bormio, un individuo ha spruzzato spray al peperoncino in pista, causando momenti di confusione tra i presenti. L'episodio ha provocato un lieve panico, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza in locali pubblici e sull'importanza di mantenere comportamenti responsabili durante momenti di svago.

Una serata di festa e divertimento interrotta dalla bravata di un singolo che ha generato il panico, ma, per fortuna nessuna seria conseguenza per i presenti. Nella notte appena trascorsa, attorno alle 3,30 è scattato l'allarme nei locali del King's in via Don Peccedi a Bormio perché in molti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Spruzza spray al peperoncino in pista: scompiglio in una discoteca di Bormio Leggi anche: Spruzza lo spray al peperoncino in un locale: denunciato 57enne Leggi anche: Dà in escandescenza e spruzza spray al peperoncino nei negozi di corso Duomo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Occhi che bruciano e difficoltà respiratorie, panico in discoteca: spray al peperoncino spruzzato nel locale durante la festa di Capodanno - Una serata di divertimento per celebrare insieme l'inizio del nuovo anno si è trasformata in una notte agitata in una discoteca di Bormio. ildolomiti.it

