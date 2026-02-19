Spray al peperoncino in discoteca evacuata e coltelli nei bar | già 25 Daspo da inizio anno

A Bergamo, la presenza di spray al peperoncino in una discoteca evacuata e di coltelli nei bar ha portato a 25 Daspo già quest’anno. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle zone frequentate dai giovani, intervenendo prontamente per fermare comportamenti rischiosi. Gli agenti hanno sequestrato armi e sanzionato i responsabili, rafforzando le misure di sicurezza. Le autorità intendono proseguire su questa strada per evitare incidenti e mantenere l’ordine pubblico nelle aree di ritrovo. La lotta alla microcriminalità resta al centro delle operazioni di prevenzione.

Bergamo. Da inizio anno la Polizia di Stato è impegnata in un’intensa attività di prevenzione volta a garantire la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico. Il Questore ha infatti adottato 25 misure di prevenzione, tra cui diversi Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane). Tra questi rientrano sia i provvedimenti per condotte che impediscono la fruibilità di spazi destinati alle infrastrutture di trasporto pubblico, sia i divieti di accesso o stazionamento nelle immediate adiacenze di esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento, il cosiddetto “ Daspo Willy”. In particolare, il Dacur – misura di natura preventiva – è stato adottato all’esito di mirati controlli effettuati dalle Volanti della Questura e dalle altre forze di Polizia in esercizi pubblici e locali di intrattenimento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

