Spotify | il tuo profilo musicale ora è sotto il tuo

Spotify sta sperimentando una nuova funzione che permette agli utenti di avere un controllo diretto sul proprio profilo musicale. La novità riguarda la gestione e l’aggiornamento delle preferenze musicali, offrendo un modo più semplice per personalizzare la propria esperienza sulla piattaforma. Al momento, il test è in fase di valutazione e coinvolge un numero limitato di utenti.

Spotify sta testando una nuova funzionalità per dare agli utenti il controllo diretto sul proprio profilo di gusti musicali. Il progetto, attualmente attivo in Nuova Zelanda per gli abbonati Premium, permette di visualizzare e modificare la mappa interna che guida le raccomandazioni dell’algoritmo. L’obiettivo è correggere le deviazioni che si verificano quando un singolo ascolto fuori dal solito inquina i suggerimenti per settimane. Gli utenti potranno comunicare al sistema cosa desiderano sentire di più o di meno, includendo anche i podcast nel processo di personalizzazione. Il nuovo strumento di correzione algoritmica. L’accesso avviene toccando l’icona del profilo e selezionando l’opzione dedicata dal menu laterale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spotify: il tuo profilo musicale ora è sotto il tuo Articoli correlati Leggi anche: L’addio ad Alessia: «Grazie per la tua voglia di vivere, il tuo sorriso, il tuo amore» Rispondi a un tuo contatto e ti rubano il profilo WhatsApp: come riconoscere la truffa della ballerinaDecine di persone stanno perdendo il loro account WhatsApp a causa della "truffa della ballerina": sembra un messaggio innocuo che per far vincere un... How to Upload an Album on Soundcloud | Full Guide 2025 Tutto quello che riguarda Spotify il tuo profilo musicale ora è... Argomenti discussi: Spotify: modifica il tuo Taste Profile con il linguaggio naturale. Spotify, personalizzare il Profilo Gusto per correggere l'algoritmoSpotify sta testando la possibilità di visualizzare e modificare il Profilo Gusto per correggere le raccomandazioni dell'algoritmo. msn.com Ecco l’incredibile trucco per creare una playlist di successo, su SpotifyCreare una playlist su Spotify e condividerla con le persone che conosci (ma anche quelle che non conosci) potrebbe essere una delle occupazioni più divertenti e stimolanti che ti possa capitare di ... esquire.com