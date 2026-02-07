Rispondi a un tuo contatto e ti rubano il profilo WhatsApp | come riconoscere la truffa della ballerina

Decine di utenti stanno segnalando di aver perso il loro account WhatsApp. Tutto inizia con un messaggio che sembra innocuo, magari per far vincere un corso di danza gratuito a una bambina. In realtà, si tratta di una truffa ben studiata: cliccando sul link, i criminali si impossessano del profilo e lo usano per altri raggiri. È importante stare attenti e non cliccare su link sospetti, anche se sembrano provenire da conoscenti.

Decine di persone stanno perdendo il loro account WhatsApp a causa della "truffa della ballerina": sembra un messaggio innocuo che per far vincere un corso di danza gratuito a una bambina, ma in realtà è la porta d'accesso con cui i cybercriminali si impossessano del profilo della vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su WhatsApp Truffa Attenzione alla nuova "truffa della ballerina" su Whatsapp: la foto da riconoscere e i rischi che si corrono È in circolazione su WhatsApp una nuova truffa nota come Truffa WhatsApp della "ballerina": così rubano account e soldi partendo da un messaggio innocuo Recentemente si è diffusa una truffa su WhatsApp nota come quella della

