Dopo l'ultimo aggiornamento, Threads permette agli utenti di personalizzare il proprio feed grazie a una nuova funzione chiamata Dear Algo, basata sull'intelligenza artificiale. La novità offre più controllo su cosa si vede, ma molti si sono trovati a scorrere senza riuscire a fermarsi. La funzione sembra aver migliorato l’esperienza, anche se alcuni utenti temono di perdere il filo di ciò che conta di più.

l’aggiornamento di Threads introduce una funzione di personalizzazione del guidata dall’ intelligenza artificiale, chiamata Dear Algo. Questa novità permette di indicare cosa vedere di più o di meno per un periodo di tre giorni, offrendo un’esperienza più mirata e su misura. dear algo: controllo del su threads. la funzionalità Dear Algo consente agli utenti di pubblicare una richiesta pubblica che specifica contenuti importanti in quel momento. una semplice dichiarazione può guidare l’algoritmo su cosa mostrare di conseguenza, con un controllo temporaneo del che si estende per i successivi tre giorni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Threads permette di controllare algoritmo del feed e non si riesce a smettere di scorrere

Approfondimenti su Threads Algoritmo

Nel dibattito sulle supplenze 2026, l’attenzione si concentra sull’algoritmo che tornerà a scorrere anche per chi è in GAE.

La costante esposizione a notizie negative, spesso infinite sui social, può influire sul nostro benessere mentale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Threads Algoritmo

Argomenti discussi: Bluesky, la crescita della popolarità porta a un boom di richieste dati: cosa sta succedendo sul social che sfida X e Threads; Banca d’Italia, profilo falso su Threads usata l’identità del Governatore Fabio Panetta: scatta l’allarme impersonificazione.

Threads da oggi svela gli utenti attivi in tempo realeLa piattaforma Threads di Meta ha introdotto una nuova funzione chiamata activity status che permette agli utenti di vedere chi è online in tempo reale. Adam Mosseri, CEO di Threads, ha annunciato ... tomshw.it

Threads consentirà di gestire chi può commentare i postThreads sta introducendo una nuova funzione che consentirà agli utenti di avere un maggiore controllo su chi può commentare i loro post. Threads sta introducendo una nuova funzione che consentirà agli ... punto-informatico.it