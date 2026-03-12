Meta ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità su WhatsApp dedicata ai minori, che permette ai genitori di creare account supervisionati. Questa modalità consente ai genitori di monitorare i contatti e l’attività dei figli sulla app. La funzione è stata introdotta con l’obiettivo di offrire maggiore controllo e sicurezza ai giovani utenti.

Meta ha lanciato una nuova modalità per WhatsApp destinata ai minori, introducendo account supervisionati dai genitori. Il sistema permette ai preadolescenti di comunicare mantenendo il controllo delle impostazioni principali nelle mani degli adulti. La funzione richiede l’uso di due dispositivi collegati durante la registrazione: quello del ragazzo e quello dell’adulto. Una volta attivato il collegamento, il genitore diventa amministratore con poteri specifici sulla gestione dei contatti e sui gruppi. Questa novità risponde alla necessità diffusa nelle famiglie italiane di gestire l’arrivo del primo smartphone tra gli 11 e i 13 anni. L’obiettivo è garantire che le prime applicazioni installate, come WhatsApp, siano sicure senza bloccare la comunicazione tra pari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WhatsApp: il nuovo PIN genitore per controllare i contatti

Articoli correlati

WhatsApp per i minori: il controllo genitoriale con PINMercoledì 11 marzo 2026, alle ore 16:40, Meta ha ufficialmente sbloccato l’accesso a WhatsApp per i preadolescenti sotto i 13 anni attraverso un...

Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore(Adnkronos) – Arrivano gli account Whatsapp per gli under 13, che saranno configurati e gestiti dai genitori.

NICOLE SCOPRE CHE SARA È INCINTA! VIENE TRADITA DAL SUO FIDANZATO!

Tutto quello che riguarda WhatsApp il nuovo PIN genitore per...

Temi più discussi: Dal 9 marzo obbligatoria la prenotazione per accedere al servizio di recupero PIN e PUK della carta d’identità elettronica (CIE); Chiamate spam e poi il messaggio-trappola: così il Ghost Pairing ruba l’identità WhatsApp; WhatsApp apre agli under 13 con account gestiti dai genitori: solo messaggi e chiamate; WhatsApp per under 13: arrivano gli account gestiti dai genitori. Ecco come attivarli.

WhatsApp prepara una nuova funzione per personalizzare le schedeIl 2026 rappresenta un vero e proprio anno di transizione per una delle piattaforme più amate dagli utenti. WhatsApp sta letteralmente cambiando in maniera pos ... tecnoandroid.it

Nuovo anno, nuovo WhatsApp: ecco le funzioni inedite sui messaggi che aprono il 2026Il servizio di messagistica istantanea si prepara a sorprendere gli utenti con una serie di novità molto interessanti WhatsApp ha dato il via al nuovo anno con il botto, il servizio di messagistica ... macitynet.it

Buongiorno. In vista dell'imminente indire secondo ciclo, io e alcuni colleghi, vorremmo creare un gruppo whatsapp per quanto riguarda la provincia di Cagliari, sia per chi si affiderà all'indire ufficiale, sia per chi vorrebbe abilitarsi con il TFA indire erogato dall - facebook.com facebook

WhatsApp Under 13: Guida agli account gestiti dai genitori x.com