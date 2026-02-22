Inter-Bodo Glimt ritorno playoff Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L'Inter ha perso 3-1 contro il Bodo Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League, causata da una difesa troppo aperta nel primo tempo. I nerazzurri cercano ora di segnare almeno due gol per forzare i supplementari o tre per passare il turno senza extra. La partita si gioca allo stadio San Siro, dove i tifosi aspettano una reazione della squadra. La sfida si gioca con grande intensità e tensione.

Gara valida per il ritorno playoff di Champions League 20252026. Dopo il 3-1 rimediata all’andata, i nerazzurri devono segnare almeno due reti per portare la gara ai supplementari e tre se vogliono passare direttamente agli ottavi., mentre I norvegesi possono amministrare il vantaggio accumulato per strappare una storica qualificazione tra le prime otto. Inter-Bodo Glimt si giocherà martedì 24 febbraio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Meazza. INTER-BODO GLIMT: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Se in campionato i nerazzurri viaggiano a vele spiegate verso il titolo, in Champions League rischiano.una clamorosa eliminazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Bodo Glimt-Inter, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl Bodo Glimt ha affrontato l'Inter nell'andata dei playoff di Champions League 20252026, spinto dal desiderio di sfruttare il vantaggio del proprio stadio, conosciuto per le condizioni climatiche particolari che spesso complicano gli avversari.

Galatasaray-Juventus, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl match tra Galatasaray e Juventus, valido per l’andata dei playoff di Champions League 20252026, si svolge perché i turchi vogliono conquistare un risultato positivo in casa prima dello scontro di ritorno.

