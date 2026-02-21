VIDEO Centenario francescano l' estumulazione e il trasporto delle spoglie del Poverello

Il ritrovamento delle spoglie di san Francesco ha portato alla loro estumulazione, causata dalla necessità di restaurare la tomba. Le operazioni si sono svolte in modo accurato, con il coinvolgimento di esperti e volontari. Durante l’intervento, sono state eseguite analisi e controlli per preservare al meglio i resti del Poverello. Le immagini mostrano la delicatezza del procedimento e l’interesse dei fedeli che assistono alla traslazione. La cerimonia continuerà con l’esposizione ai devoti.