VIDEO Centenario francescano l' estumulazione e il trasporto delle spoglie del Poverello
Il ritrovamento delle spoglie di san Francesco ha portato alla loro estumulazione, causata dalla necessità di restaurare la tomba. Le operazioni si sono svolte in modo accurato, con il coinvolgimento di esperti e volontari. Durante l’intervento, sono state eseguite analisi e controlli per preservare al meglio i resti del Poverello. Le immagini mostrano la delicatezza del procedimento e l’interesse dei fedeli che assistono alla traslazione. La cerimonia continuerà con l’esposizione ai devoti.
Le immagini dell'estumulazione e del trasporto delle spoglie di san Francesco per l'ostensione ai fedeli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
VIDEO Centenario francescano, si apre l'ostensione del corpo del Poverello di AssisiIl centenario francescano si celebra con l'apertura dell'ostensione del corpo di san Francesco ad Assisi.
Centenario francescano, la lettera di Cucinelli al Poverello: "Il tuo esempio per un domani di coraggio, allegria e rispetto del Creato"In occasione del centenario francescano, Brunello Cucinelli rivolge una lettera al Poverello, riflettendo sul suo esempio di umiltà, rispetto e solidarietà.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: San Francesco. La traslazione delle spoglie su Rai 1; Musica, all'Umbria che Spacca torna Salmo; BUSITALIA POTENZIA I COLLEGAMENTI PER L’OTTAVO CENTENARIO FRANCESCANO DI ASSISI; Grande festa a Casa Serena: draghi e lanterne per dare il benvenuto all’Anno del Cavallo.
Centenario francescano: potenziati bus e navette ad Assisi. Le novitàPotenziati i bus ad Assisi per l’Ottavo centenario francescano. Alla vigilia dell’ostensione delle spoglie del Poverello, in programma dal 22 febbraio e per un mese nella basilica di Santa Maria degli ... umbria24.it
Ottavo centenario francescano, approvata all’unanimità la legge regionale: via libera anche all’hospice pediatricoOttavo centenario francescano, approvata all'unanimità la legge regionale: via libera anche all'hospice pediatrico ... assisinews.it
Centenario francescano, ecco come muoversi con i mezzi pubblici - facebook.com facebook
Per il Centenario francescano abbiamo realizzato un numero da collezione della nostra rivista San Francesco: 160 pagine dedicate tutte a lui. Anche chi non è abbonato/a al Mensile, puoi richiederlo qui: a fronte di una piccola offerta lo riceverai a casa bit.ly/ri x.com