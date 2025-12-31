Nuove concessioni per le spiagge di Lignano

Da udinetoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 dicembre sono state assegnate le nuove sei concessioni per la gestione delle spiagge di Lignano Sabbiadoro. Queste assegnazioni definiscono le future modalità di utilizzo e gestione delle aree balneari della località, contribuendo a garantire servizi adeguati e sostenibili per visitatori e operatori. La scelta rappresenta un passaggio importante nel quadro della pianificazione turistica e delle attività commerciali sulla costa di Lignano.

Sono state scelte l'ultimo giorno dell'anno le nuove sei concessioni per la gestione delle spiagge di Lignano Sabbiadoro. Si vanno a sommare a quelle assegnate meno di dieci giorni fa, il 22 dicembre, e da aggiudicare ne mancano ormai solo tre sulle sedici messe in palio in primavera, che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

nuove concessioni per le spiagge di lignano

© Udinetoday.it - Nuove concessioni per le spiagge di Lignano

Leggi anche: Nuove concessioni a Lignano, una diventerà spiaggia per cani

Leggi anche: Sedici cigni morti sulle spiagge, ce ne sono anche a Lignano: ipotesi aviaria

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Concessioni a Lignano: nuove gare, stessi gestori; Concessioni demaniali a Lignano: assegnate cinque gare, Lisagest confermata; Oltre 45mila visitatori per il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro.

nuove concessioni spiagge lignanoNuove concessioni a Lignano, una diventerà spiaggia per cani - Il problema della gara si è protratto dalla primavera: ne rimangono ancora sei, che verranno smaltite nelle prime settimane dell'anno entrante ... udinetoday.it

nuove concessioni spiagge lignanoLignano chiude l’anno con altre 6 concessioni balneari: ecco le società che hanno ottenuto i titoli - Lignano Sabbiadoro assegna sei nuove concessioni balneari, restano tre titoli da attribuire nelle prime settimane del 2026. nordest24.it

nuove concessioni spiagge lignanoBoom di turisti per le vacanze natalizie in spiaggia a Lignano. 20 mila pernottamenti a Capodanno - Il presepe di sabbia ha registrato un incremento di visitatori del 40 % in un anno ... rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.