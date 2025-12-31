Nuove concessioni per le spiagge di Lignano

Il 31 dicembre sono state assegnate le nuove sei concessioni per la gestione delle spiagge di Lignano Sabbiadoro. Queste assegnazioni definiscono le future modalità di utilizzo e gestione delle aree balneari della località, contribuendo a garantire servizi adeguati e sostenibili per visitatori e operatori. La scelta rappresenta un passaggio importante nel quadro della pianificazione turistica e delle attività commerciali sulla costa di Lignano.

Sono state scelte l'ultimo giorno dell'anno le nuove sei concessioni per la gestione delle spiagge di Lignano Sabbiadoro. Si vanno a sommare a quelle assegnate meno di dieci giorni fa, il 22 dicembre, e da aggiudicare ne mancano ormai solo tre sulle sedici messe in palio in primavera.

Lignano chiude l’anno con altre 6 concessioni balneari: ecco le società che hanno ottenuto i titoli - Lignano Sabbiadoro assegna sei nuove concessioni balneari, restano tre titoli da attribuire nelle prime settimane del 2026. nordest24.it

Boom di turisti per le vacanze natalizie in spiaggia a Lignano. 20 mila pernottamenti a Capodanno - Il presepe di sabbia ha registrato un incremento di visitatori del 40 % in un anno ... rainews.it

