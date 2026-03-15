Nella Sala della Protezione Civile si è svolto un incontro tra operatori, imprese e rappresentanti istituzionali del settore degli eventi e dello spettacolo. L’obiettivo è stato discutere delle modalità per garantire la sicurezza durante gli spettacoli e gli eventi pubblici. Hanno partecipato persone che lavorano nel settore, pronti a confrontarsi sulle problematiche e sulle procedure da seguire.

La Sala della Protezione Civile ha ospitato un importante momento di confronto e approfondimento dedicato a imprese, professionisti e operatori del settore degli eventi e dello spettacolo. Il seminario tecnico ‘ Sicurezza nel pubblico spettacolo: adempimenti e prevenzione ’, è stato promosso da Cna Fermo in collaborazione con Prefettura e Questura di Fermo, Camera di Commercio delle Marche e confidi Uni.Co. Al centro del seminario i temi della prevenzione, della sicurezza e della corretta gestione delle attività di pubblico spettacolo, con l’obiettivo di chiarire dubbi, condividere buone pratiche e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori economici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spettacoli da vivere in sicurezza. Confronto tra operatori e istituzioni

Articoli correlati

Sicurezza alimentare: confronto tra istituzioni, operatori e studenti al Raineri-MarcoraSi è svolto il 13 gennaio, presso lo Spazio Sapere e Sapori del Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza, l’incontro informativo “Dal campo...

Sicurezza stradale in Val Bisagno: confronto tra comitati e istituzioniI gruppi hanno presentato le istanze raccolte tra i cittadini in merito ad attraversamenti, zone a limite 30 km/h e progetti di viabilità sostenibile...

Assedio criminale, tra bombe e estorsioni: è allarme sociale, invocato tavolo col Prefetto

Tutti gli aggiornamenti su Spettacoli da vivere in sicurezza...

Discussioni sull' argomento Life | Gli eventi da vivere tra San Patrizio e molto altro!; Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzo; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 5 all’8 marzo 2026; Weekend a Milano: dal 13 al 15 marzo.

Tre mesi di spettacoli da vivere. Dal teatro a cinema e fumettiIl municipio di Castel Guelfo ha svelato la programmazione degli eventi del primo trimestre. Un importante segno di continuità con quanto fatto nel 2025 che ha portato nomi illustri dello spettacolo, ... ilrestodelcarlino.it

Poche parole bastano, perché certi spettacoli parlano da soli: quella del Real Cilento è probabilmente una delle coreografie più belle e originali mai viste sui campi di provincia. Dragon Ball sbarca in seconda categoria, a Moio della Civitella, in provincia di Sa facebook