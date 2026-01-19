Sicurezza alimentare | confronto tra istituzioni operatori e studenti al Raineri-Marcora
Il 13 gennaio presso il Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza si è tenuto un incontro dedicato alla sicurezza alimentare, coinvolgendo istituzioni, operatori e studenti. L’evento, intitolato “Dal campo alla tavola: come Nas e Ausl proteggono la nostra sicurezza alimentare,” è stato promosso da Agriturist Piacenza e dall’Associazione, con l’obiettivo di approfondire le misure di tutela e il ruolo delle autorità nel settore agroalimentare.
Il 13 gennaio alle ore 10 si terrà un incontro al Raineri-Marcora con Carabinieri Nas e Ausl, dedicato alla sicurezza alimentare. L’appuntamento approfondirà le attività e le strategie adottate per garantire la tutela della qualità e della sicurezza degli alimenti, dalla produzione alla distribuzione. Un’occasione di confronto per sensibilizzare e informare sulla tutela della salute dei consumatori attraverso il lavoro delle istituzioni competenti.
