Sicurezza alimentare | confronto tra istituzioni operatori e studenti al Raineri-Marcora

Il 13 gennaio presso il Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza si è tenuto un incontro dedicato alla sicurezza alimentare, coinvolgendo istituzioni, operatori e studenti. L’evento, intitolato “Dal campo alla tavola: come Nas e Ausl proteggono la nostra sicurezza alimentare,” è stato promosso da Agriturist Piacenza e dall’Associazione, con l’obiettivo di approfondire le misure di tutela e il ruolo delle autorità nel settore agroalimentare.

