Sicurezza stradale in Val Bisagno | confronto tra comitati e istituzioni

Questa settimana, comitati e istituzioni si sono confrontati nella sede del Municipio Bassa Val Bisagno per parlare di sicurezza stradale. I rappresentanti dei comitati, come San Fruttuoso, Fiab Genova e GenovaCiclabile, hanno espresso soddisfazione per le azioni messe in campo finora. Durante l’incontro, hanno discusso delle prossime mosse e delle sfide ancora da affrontare per rendere le strade più sicure per pedoni e ciclisti.

I gruppi hanno presentato le istanze raccolte tra i cittadini in merito ad attraversamenti, zone a limite 30 kmh e progetti di viabilità sostenibile per rendere le strade sicure per tutti, grandi e piccini. Tra quelli più pericolosi - che GenovaToday ha mappato in questo articolo - Ivaldi ricorda quelli di via Archimede, via Fereggiano, corso De Stefanis, via G. B. D'Albertis, via Torti e corso Sardegna. "Stiamo studiando per una prima zona 30 in uno dei Municipi - aveva detto Robotti in consiglio comunale a inizio febbraio - e fino a oggi abbiamo proseguito altri interventi sulla sicurezza, utilizzando quel che rimaneva dei finanziamenti chiesti durante il precedente ciclo per realizzare ad esempio gli attraversamenti potenziati".

