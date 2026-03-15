L’Imolese torna in campo oggi a Sant’Angelo Lodigiano alle 14 per affrontare i rossoneri di Vullo dopo la pausa del weekend. La squadra rossoblù cerca i primi punti stagionali e una vittoria per migliorare la classifica. I giocatori si preparano a scendere in campo con determinazione, sperando di conquistare un risultato positivo.

Imolese, è arrivata l’ora di fare punti. Dopo il weekend di sosta, rossoblù di nuovo in campo oggi a Sant’Angelo Lodigiano, contro i rossoneri di Vullo (ore 14.30), per l’ennesimo viaggio alla ricerca di una svolta o di un guizzo per cambiare il destino della stagione. Almeno sul campo, per l’extra si vedrà, in attesa di novità anche dalla dirigenza stessa. Due settimane fa l’ultimo magone, arrivato dopo il ko interno contro la Trevigliese, rigenerata e tornata in corsa per salvarsi grazie al blitz del Galli. Un mese e mezzo fa, invece, la vittoria più recente in assoluto dell’Imolese, 1-0 sul Tuttocuoio, mentre per l’ultimo hurrà esterno bisogna tornare al 2025, più precisamente al 26 di ottobre, quando fu la Trevigliese a cadere all’ultima curva, graffiata dal gol di Barnabà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Speranza L’Imolese cerca gol e vittoria

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