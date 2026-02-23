Serie D A Lentigione gara senza storia | 4 gol all’Imolese

Lentigione ha dominato l’Imolese con un punteggio di 4-0, grazie a una prestazione convincente. La squadra locale ha segnato tre gol nel primo tempo, sfruttando errori avversari, e ha chiuso i conti nella ripresa con una rete ben orchestrata. La vittoria si è concretizzata dopo un'intensa pressione offensiva e una difesa solida, lasciando poco spazio agli avversari. La partita si è conclusa con un risultato netto e senza discussioni.