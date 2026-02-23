Serie D A Lentigione gara senza storia | 4 gol all’Imolese
Lentigione ha dominato l’Imolese con un punteggio di 4-0, grazie a una prestazione convincente. La squadra locale ha segnato tre gol nel primo tempo, sfruttando errori avversari, e ha chiuso i conti nella ripresa con una rete ben orchestrata. La vittoria si è concretizzata dopo un'intensa pressione offensiva e una difesa solida, lasciando poco spazio agli avversari. La partita si è conclusa con un risultato netto e senza discussioni.
LENTIGIONE 4 IMOLESE 0 LENTIGIONE: Cheli, Bita, Capiluppi (19' st Nava), Mele, Miglietta (35' st Cavacchioli), Pari (15' st Battistello), Nappo, Penta (15' st Panigada), Nanni (23' st Mordini), Montipò, Alessandrini. A disp. Gasperini, Jassey, Cellai, Cudini. All. Pedrelli. IMOLESE: Lopez Salgado (34' st Ferretti), Bellucci, Manzoni, Tandara Madalin, Pampaloni, Ricci (30' st Dall'Osso), Agbugui Darrel (30' st Ayar), Lisi (18' st Troiano), Rizzi (30' st Macario), De Chiara, Barnaba. A disp. Elefante, Mattiolo, Dragoi, Capozzi. All. Protti. Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia (Barlocco di Legnano, Mapelli di Treviglio).
Il Lentigione ha un record mondiale. È primo pur avendo segnato solo 16 golIl Lentigione ha raggiunto un risultato sorprendente nel girone D della Serie D, distinguendosi per aver ottenuto 32 punti in 15 partite segnando solamente 16 gol.
