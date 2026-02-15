Parma vittoria all’ultimo secondo | gol di Pellegrino riaccende la speranza salvezza e affonda il Verona

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pellegrino ha segnato all’ultimo secondo, portando il Parma a vincere contro il Verona e riaccendendo le speranze di salvezza. La rete decisiva è arrivata al 93° minuto, dopo una partita combattuta che ha visto i gialloblù lottare fino alla fine. La squadra di casa ha dimostrato carattere, riuscendo a ribaltare il risultato negli ultimi istanti di gioco.

Parma-Verona: Pellegrino regala la vittoria al 93° minuto, riaccendendo le speranze salvezza. PARMA – Il Parma ha conquistato una preziosa vittoria contro l’Hellas Verona al Tardini, ribaltando il risultato nel finale di partita. Il gol decisivo di Pellegrino al 93° minuto ha sancito il 2-1, proiettando i Ducali verso una possibile salvezza e complicando ulteriormente la situazione per i veneti, sempre più a rischio retrocessione. La partita, disputata il 15 febbraio 2026, è stata un concentrato di emozioni fino all’ultimo secondo. Un primo tempo da cardiopalma: vantaggio Parma, Verona cerca la reazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

