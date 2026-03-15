Sparatoria a Corigliano | un uomo ferito nel ristorante

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026 a Corigliano Rossano, si è verificata una sparatoria all’interno di un ristorante. Durante l’incidente, un uomo è stato colpito e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per raccogliere testimonianze e gestire la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Una sparatoria ha insanguinato il pomeriggio di domenica 15 marzo 2026 a Corigliano Rossano, lasciando un uomo gravemente ferito all’interno di un ristorante. L’evento si è verificato intorno alle 13:00 nell’area dello scalo di Rossano, dove proiettili hanno colpito la vittima, identificata come un pregiudicato del posto. Subito dopo l’agguato, l’uomo è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Rossano per un intervento chirurgico immediato. L’impatto sul tessuto sociale locale. La dinamica descritta rivela una frattura profonda nel tessuto sociale di questa specifica zona della provincia di Cosenza. Quando un evento violento colpisce un luogo di aggregazione come un ristorante, la paura si diffonde rapidamente tra i residenti dell’area dello scalo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sparatoria a Corigliano: un uomo ferito nel ristorante Articoli correlati Sparatoria a Librino: uomo ferito, la mappa della violenzaUn uomo è rimasto ferito al polpaccio a seguito di una sparatoria nel quartiere Librino, a Catania. Sparatoria in via Capo Passero, ferito un uomo in scooter: indagini in corsoTutti da chiarire i contorni dell'episodio che è avvenuto intorno alle 3,30 del mattino nel quartiere di San Giovanni Galermo, spesso al centro delle... Aggiornamenti e notizie su Sparatoria a Corigliano un uomo ferito... Argomenti discussi: IL FUCILIERE E L’OMBRA DELLA VENDETTA: nuova condanna per il 50enne di Corigliano-Rossano Natalino Pirro. Sparatoria in un ristorante a Corigliano Rossano, ferito un uomoAttimi di paura nel primo pomeriggio a Corigliano Rossano, dove si è verificata una sparatoria che ha lasciato gravemente ferito un uomo. La vittima è un pregiudicato del posto. Il fatto è avvenuto in ... strettoweb.com Sparatoria a Rossano: un ferito si presenta al Pronto soccorsoUn uomo è rimasto ferito a seguito di una sparatoria avvenuta nella tarda mattinata di oggi a Rossano. Si tratta di Salvatore Morfò, raggiunto da due colpi di arma da fuoco nella zona di via Pietro ... cosenzachannel.it