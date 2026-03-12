Nella giornata del 11 marzo 2026, nel quartiere Librino di Catania, un uomo è stato colpito al polpaccio durante un episodio di sparatoria avvenuto in viale Bummacaro. L’uomo ha raggiunto da solo il pronto soccorso dell’ospedale San Marco per ricevere le cure. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo è rimasto ferito al polpaccio a seguito di una sparatoria nel quartiere Librino, a Catania. L’incidente si è verificato in viale Bummacaro il 11 marzo 2026, con l’interessato che si è recato autonomamente all’ospedale San Marco per le cure necessarie. L’allarme è stato scatenato da segnalazioni di colpi d’arma da fuoco giunte alle forze dell’ordine, che hanno immediatamente posto sotto controllo la zona e avviato i rilievi della scientifica sul luogo dell’agguato. La dinamica precisa degli eventi resta ancora oggetto delle indagini in corso, mentre la vittima ha ricevuto assistenza medica dopo essere arrivato da solo al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sparatoria a Librino: uomo ferito, la mappa della violenza

Articoli correlati

Leggi anche: Sparatoria a Librino, un uomo ferito al polpaccio in viale Bummacaro: indagini in corso

Leggi anche: Sparatoria a Librino, ragazzo ferito al polpaccio in viale Bummacaro: indagini in corso

Contenuti utili per approfondire Sparatoria a Librino uomo ferito la...

Temi più discussi: Sparatoria a Librino, ragazzo ferito al polpaccio in viale Bummacaro: indagini in corso; Sparatoria a Librino, un uomo ferito al polpaccio in viale Bummacaro: indagini in corso; Catania, sparatoria a Librino: diciannovenne ferito a un polpaccio; Catania, sparatoria a Librino: ferito un 19enne.

ULTIMA ORA – Sparatoria a Librino: ferito 18enneAncora sangue nelle strade di Catania. Un diciottenne incensurato è rimasto ferito a una gamba nel pomeriggio di oggi, in seguito a colpi di arma da fuoco esplosi nel quartiere di Librino. La dinamica ... catania.liveuniversity.it

Catania, sparatoria a Librino: ferito un 19enneIl giovane, che è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, ha detto alla polizia di non sapere cosa sia accaduto, di avere sentito un forte dolore al polpaccio e di essersi accor ... livesicilia.it

La pop star internazionale tornata al centro delle cronache per una sparatoria proprio all'esterno della sua residenza di lusso di Beverly Hills - facebook.com facebook