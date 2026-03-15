Spara a un medico fuori dall'ospedale e scappa | uomo ricercato nel Milanese

Un uomo si è avvicinato alla casa di comunità di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, e ha aperto il fuoco con una pistola ad aria compressa contro un medico presente all'esterno. Dopo aver sparato, l'uomo si è dato alla fuga e ora è ricercato dalle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi.

Un uomo si è presentato all'esterno della casa di comunità di Cernusco sul Naviglio (Milano) e lì ha sparato a un medico utilizzando una pistola ad aria compressa. L'uomo, che si è dato alla fuga subito dopo i fatti, è ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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