Spara all' auto dell' ex compagna nel giorno di Natale | caccia all' uomo

Quattro colpi di pistola esplosi contro l'automobile dell'ex compagna. Così un 32enne ha deciso di festeggiare il Natale. La donna, 25 anni, ha denunciato tutto ai carabinieri, raccontando di anni di persecuzioni e minacce. È accaduto a Ponticelli, quartiere a Est di Napoli. Intorno alle 17 del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Natale di paura a Ponticelli: spara contro l’auto dell’ex compagna

Leggi anche: Incidenti mortali nel giorno di Natale: tre vittime. Caccia all’auto pirata che ha ucciso un anziano nel Torinese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, spara contro l'auto dell'ex compagna nel giorno di Natale: arrestato 32enne; Napoli, spara all’auto dell’ex compagna a Natale: arrestato 32enne dopo anni di minacce e stalking; Spara all’auto della ex a Natale e dopo 2 anni di stalking: arrestato 32enne a Napoli; Napoli, spara nell’auto dell’ex il giorno di Natale: 32enne arrestato.

Napoli, spara all’auto dell’ex compagna a Natale: arrestato 32enne dopo anni di minacce e stalking - I due hanno avuto una relazione durata circa cinque anni, dalla quale sono nati due figli di 3 anni e un anno e mezzo ... affaritaliani.it