Spara all' auto dell' ex compagna nel giorno di Natale | caccia all' uomo
Quattro colpi di pistola esplosi contro l'automobile dell'ex compagna. Così un 32enne ha deciso di festeggiare il Natale. La donna, 25 anni, ha denunciato tutto ai carabinieri, raccontando di anni di persecuzioni e minacce. È accaduto a Ponticelli, quartiere a Est di Napoli. Intorno alle 17 del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Natale di paura a Ponticelli: spara contro l’auto dell’ex compagna
Napoli, spara all’auto dell’ex compagna a Natale: arrestato 32enne dopo anni di minacce e stalking - I due hanno avuto una relazione durata circa cinque anni, dalla quale sono nati due figli di 3 anni e un anno e mezzo ... affaritaliani.it
