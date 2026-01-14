Abbandonato fuori dall' ospedale con una ferita al petto | morto un uomo si indaga

Un uomo di circa 30 anni è deceduto dopo essere stato trovato abbandonato con una ferita al petto fuori dall’ospedale di Magenta, nell’hinterland ovest di Milano, mercoledì 14 gennaio. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e apre un’indagine sulle cause e sui responsabili.

ADOZIONE DEL CUORE Maschietto di circa 6/7 mesi . Ê molto dolce e affettuoso. Trovato abbandonato si affida a chi lo terrà in casa. Piange fuori. Si affida sverminato e trattato antiparassitario. Si trova a Guspini. Tel . 3292926075 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.