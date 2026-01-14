Abbandonato fuori dall' ospedale con una ferita al petto | morto un uomo si indaga
Un uomo di circa 30 anni è deceduto dopo essere stato trovato abbandonato con una ferita al petto fuori dall’ospedale di Magenta, nell’hinterland ovest di Milano, mercoledì 14 gennaio. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e apre un’indagine sulle cause e sui responsabili.
