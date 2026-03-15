Dopo la vittoria a Udine, il tecnico della squadra bianconera ha commentato il gol di Conceiçao definendolo buono e ha rivolto una battuta a Marocchi, suggerendo che se Cambiaso ascoltasse i consigli di quest'ultimo, non giocherebbe più. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di celebrazione per il risultato ottenuto, che ha permesso alla squadra di salire temporaneamente in classifica.

Per un esperimento che non ha funzionato granché, ce n'è stato un altro, improvvisato, che ha dato eccome i suoi frutti. Luciano Spalletti "rimanda" Kenan Yildiz falso nove e "promuove" Jeremie Boga. "L'ivoriano mi ha soddisfatto perché non l'avevo mai visto lì e invece si è mosso benissimo da attaccante - esordisce il tecnico della Juve a Sky - Yildiz invece non si trova benissimo lì perché non ha ancora l'arte dell'uomo che lo bacchetta da dietro. A farlo partire da lì gli si crea un po' un problema". Spalletti, poi, scende in campo a difesa di Andrea Cambiaso, punzecchiato dall'ex bianconero Giancarlo Marocchi per il fatto che non tenga una posizione fissa in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Il gol di Conceiçao era buono". E a Marocchi: "Se Cambiaso dà retta a te non gioca più"

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