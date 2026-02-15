Umbria crolla una porzione delle mura del castello di Fabro | intervento dei Vigili del fuoco

Nella serata di ieri, sabato 14 febbraio, una parte delle mura del castello di Fabro si è sgretolata, portando i Vigili del fuoco sul posto. La rottura si è verificata probabilmente a causa delle intense piogge degli ultimi giorni che hanno indebolito le strutture antiche. I pompieri sono arrivati rapidamente per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. Sul luogo si sono formate piccole frane di pietre e detriti lungo le strade del centro storico.

L'evento non avrebbe coinvolto persone. Alcune abitazioni vicine sono rimaste senza luce elettrica Nella tarda serata di ieri, sabato 14 febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico di Fabro a seguito della caduta di una porzione delle mura del castello. I massi hanno bloccato la strada sottostante che collega al centro cittadino, ma non sarebbero coinvolte persone. Alcune abitazioni vicine sono rimaste senza energia elettrica. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Orvieto e i tecnici comunali per i sopralluoghi.