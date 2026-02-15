Allagamenti e strade chiuse crolla anche il muro del castello di Fabro | una giornata di ordinario maltempo
Il maltempo di ieri ha causato il crollo parziale del muro del castello di Fabro, provocato dalle intense piogge che hanno allagato le strade e provocato frane. Le piogge abbondanti hanno saturato il terreno, facendosi sentire anche sulla struttura storica, che si è sgretolata in alcuni punti. Strade chiuse e allagamenti sono diventati la norma in molte zone della provincia di Terni, creando disagi ai residenti e alle attività locali.
Disagi e danni in tutta la provincia di Terni: raffica di interventi dei vigili del fuoco, foto e video. Le previsioni meteo per i prossimi giorni Allagamenti, frane e strade chiuse. C’è da registrare anche il crollo parziale del muro del castello di Fabro: una giornata di ordinario maltempo quella di ieri che ha lasciato uno strascico di danni e disagi su tutto il territorio della provincia di Terni. Gli ultimi eventi in ordine di tempo si sono verificati nella serata. Intorno alle 21, la Provincia di Terni ha emesso un’ordinanza di chiusura relativa alla Sp 4 Arronese, interessata da una frana innescata dalle insistenti piogge degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Castello di Fabro, crolla porzione muro
Nella notte tra sabato e domenica, una parte delle mura del castello di Fabro, in Umbria, è crollata improvvisamente.
Cilento e Valle del Sele in ginocchio per il maltempo: strade chiuse, disagi e allagamenti, esonda anche il Calore
Il Cilento e la Valle del Sele sono stati colpiti dal maltempo, con strade chiuse, allagamenti e disagi diffusi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Maltempo a Roma: vento, pioggia e allagamenti. Fiumicino, mareggiata alla foce del Tevere: evacuate 50 persone; Maltempo, Roma paralizzata dalla pioggia: strade chiuse, sottopassi allagati e traffico in tilt; Maltempo a Roma: sottopassi allagati e strade chiuse; Frane, strade allagate e chiuse e case evacuate per il maltempo. Interrotta la Roma nord, Urciono e Tevere in piena.
Maltempo nella Tuscia: allagamenti e franeIl maltempo non dà tregua alla Tuscia. Le intense precipitazioni delle scorse ore hanno creato non pochi problemi in tutta la provincia con allagamenti, frane e strade chiuse. Numerosi gli interventi ... civonline.it
Maltempo a Roma: sottopassi allagati e strade chiusePioggia, allagamenti, strade chiuse e traffico intenso a Roma e provincia. Come da previsioni meteo da stanotte sono cominciate le piogge che proseguiranno, anche con possibili temporali, nell'arco di ... romatoday.it
Canale 10. . Gli allagamenti, in particolare a via Bologna e via Bergamo sul lungomare di #Ardea rappresentano un problema ormai cronico. I cittadini raccontano di situazioni diventate insostenibili, soprattutto nei giorni di pioggia, quando le strade si trasform facebook
#Maltempo a #Cagliari: chiuse temporaneamente alcune strade per allagamenti. Per garantire la #SicurezzaPubblica limitazioni nel Lungomare Poetto, parallela via Lungosaline, nelle vie Stromboli, Vespucci e piazzale “Parcheggio Cuore”. #ProtezioneCivile x.com