Droni e missili ipersonici sull’Ucraina Russia | Risposta ad attacco contro residenza Putin
La Russia ha risposto con un ampio attacco all’Ucraina, utilizzando droni e missili ipersonici, tra cui il sistema Oreshnik. La rappresaglia è stata annunciata come conseguenza di un presunto attacco di Kiev contro la residenza di Vladimir Putin. Questa escalation evidenzia la complessità e la tensione del conflitto in corso, con implicazioni ormai su vasta scala per la regione.
(Adnkronos) – La Russia ha lanciato un massiccio attacco sull'Ucraina, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik e droni, in risposta al presunto attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che la scorsa notte "in risposta all'attacco terroristico del regime di Kiev alla residenza . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Ucraina, raid russo con droni e missili in risposta ad attacco di Kiev in Russia con gli Atacms, Polonia e Romania provocano e alzano i caccia - VIDEO
Leggi anche: Russia-Ucraina, missili ipersonici tra cui 3 Kinzhal e droni su Kiev, 3 feriti, Cremlino: “116 velivoli ucraini abbattuti in 10 regioni” - VIDEO
Droni e missili ipersonici sull'Ucraina, Russia: "Risposta ad attacco contro residenza Putin" - La Russia ha lanciato un massiccio attacco sull'Ucraina, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik e droni, in risposta al presunto attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Puti ... adnkronos.com
Ucraina, Mosca lancia missili ipersonici su Kiev e Leopoli - L'attacco ha causato morti e feriti nella capitale ucraina ... msn.com
Mosca intensifica gli attacchi, droni e missili ipersonici. Raid anche a Ovest, caccia polacchi in volo - Raffica di missili e droni russi sulla regione di Kiev, tre feriti Le forze di Mosca hanno lanciato gli ipersonici Kinzhal. blitzquotidiano.it
Nella notte attacco russo con missili e droni sulle città ucraine, a Kiev 2 morti e 5 feriti x.com
Mosca: «La Nato è di fatto in guerra». Droni, missili e tensioni diplomatiche: https://infodifesa.it/crosetto-non-siamo-pronti-a-un-attacco-russo-il-cremlino-alza-il-tiro-contro-la-nato/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.