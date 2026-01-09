Droni e missili ipersonici sull’Ucraina Russia | Risposta ad attacco contro residenza Putin

La Russia ha risposto con un ampio attacco all’Ucraina, utilizzando droni e missili ipersonici, tra cui il sistema Oreshnik. La rappresaglia è stata annunciata come conseguenza di un presunto attacco di Kiev contro la residenza di Vladimir Putin. Questa escalation evidenzia la complessità e la tensione del conflitto in corso, con implicazioni ormai su vasta scala per la regione.

Ucraina, Mosca lancia missili ipersonici su Kiev e Leopoli - L'attacco ha causato morti e feriti nella capitale ucraina ... msn.com

Mosca intensifica gli attacchi, droni e missili ipersonici. Raid anche a Ovest, caccia polacchi in volo - Raffica di missili e droni russi sulla regione di Kiev, tre feriti Le forze di Mosca hanno lanciato gli ipersonici Kinzhal. blitzquotidiano.it

Nella notte attacco russo con missili e droni sulle città ucraine, a Kiev 2 morti e 5 feriti x.com

Mosca: «La Nato è di fatto in guerra». Droni, missili e tensioni diplomatiche: https://infodifesa.it/crosetto-non-siamo-pronti-a-un-attacco-russo-il-cremlino-alza-il-tiro-contro-la-nato/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.