La Marina cinese accelera con droni e missili ipersonici Tutte le novità

Recenti esercitazioni navali della Marina cinese nel Mar Cinese Meridionale e vicino a Taiwan hanno attirato l’attenzione internazionale. La People’s Liberation Army Navy ha mostrato capacità avanzate, tra cui l’impiego di droni e missili ipersonici, in risposta alle recenti vendite di armamenti statunitensi a Taipei. Questi sviluppi evidenziano un approfondimento delle capacità militari cinesi e un’intensificazione delle tensioni nella regione.

La notizia di poche ore fa sulla conduzione di massicce esercitazioni navali nel Mar Cinese Meridionale e tutto attorno all'isola di Taiwan da parte della People's Liberation Army Navy, che ha voluto così mandare un messaggio rispetto al sostegno mostrato a Taipei da Washington con la vendita di un pacchetto di sistemi d'arma dal valore di circa 11 miliardi di dollari, si è guadagnata di diritto l'attenzione sulla stragrande maggioranza dei media. Ma in questi ultimi giorni del 2025 si sono registrate anche altre "novità" per la Marina militare di Pechino, che offrono preziosi spunti di riflessione sulle capacità di innovazione sia tecnologica che dottrinaria della componente (aero)navale della Repubblica Popolare Cinese.

Pechino lavora alla Grande Muraglia anti droni: ecco come funziona - Un Grande Muraglia, non di mattoni ma di droni, pensata per respingere un eventuale attacco nemico portato avanti con uno sciame di migliaia di droni. ilgiornale.it

Nave da guerra anfibia e droni: la Cina prepara il "binomio d'assalto". Cosa svelano le immagini - I dubbi si moltiplicano in attesa che l'imbarcazione, varata lo scorso dicembre, entri in servizio operativo. ilgiornale.it

The Epoch Times Italia. . Alcuni residenti di Taipei non sembravano preoccupati lunedì mattina 29 dicembre dopo che l'esercito cinese aveva spostato unità dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dell'artiglieria intorno a Taiwan per le esercitazioni della " - facebook.com facebook

