Un uomo ha segnalato sui social che tra la strada del Ferratore e Pian del Lago, in zona Selvaccia, due persone hanno rotto il vetro dell’auto di sua moglie e hanno portato via la borsa che era sotto il sedile. L’episodio si è verificato recentemente in quella zona. La vittima ha denunciato l’accaduto senza fornire altri dettagli.

"Hanno sfondato il vetro della macchina di mia moglie e rubato la borsa che aveva messo sotto il sedile, è successo tra la strada del Ferratore e Pian del lago, in zona Selvaccia", lancia l’allarme l’uomo sui social. E spiega poi che i malviventi hanno tentato di fare prelievi con le card rubate, fortunatamente senza riuscirci perché sono state tutte bloccate in tempo. Poi la denuncia ai carabinieri. Ma andiamo per ordine. La moglie ha portato la figlia a fare equitazione, lasciando la vettura intorno alle 11.15 in un parcheggio dall’altra parte della strada, verso le 11.15. Tornando intorno alle 12.30 e trovando appunto il vetro spaccato. La borsa sparita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccano vetro dell’auto e prendono la borsa

Articoli correlati

Vigilia amara in via Libera, spaccano il vetro di un’auto e rubano un trolleyBrutta sorpresa per un foggiano nella notte della Vigilia, tra il 24 e il 25 dicembre.

Col cric spaccano un vetro e forzano la serranda del bar: arrivano i carabinieriNella notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova, impegnati nel controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini,...

NON CI CREDO I Vetri In Auto Si Spannano Così #lafisicachecipiace #perte

Una raccolta di contenuti su Spaccano vetro

Argomenti discussi: Spaccano vetro dell’auto e prendono la borsa.

Vetri spaccati e graffi sulle auto: notti difficili in piazza RebaudengoResidenti e Circoscrizione 6 chiedono maggiori controlli dopo una serie di danneggiamenti notturni Negli ultimi giorni in piazza Rebaudengo, a Torino, sono stati segnalati diversi episodi di vandalism ... msn.com

Gli spaccano i vetri dell’auto parcheggiata al Ticinello: «È la terza volta in sei mesi»Pavia. Finestrini di auto parcheggiate distrutti nel tentativo di rubare qualcosa all’interno. Negli ultimi mesi a Pavia se n’è sentito parlare spesso e le segnalazioni non sono finite. Nelle sere ... laprovinciapavese.gelocal.it