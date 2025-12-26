Vigilia amara in via Libera spaccano il vetro di un’auto e rubano un trolley

Brutta sorpresa per un foggiano nella notte della Vigilia, tra il 24 e il 25 dicembre. Al suo risveglio, nel giorno di Natale, ha trovato il suo veicolo con il vetro posteriore destro rotto. È successo a Foggia in via Libera, traversa tra via Fioritto e via Sant’Antonio.La sua Renault Kangoo 4X4. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Rubano un trolley dal pullman per Malpensa, arrestati

Leggi anche: Rubano un trolley dal pullman. Due ladri fermati dalla Polfer

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tentato colpo in centro: scatta l’allarme, ladri scappano a mani vuote IL VIDEO.

SERATA DI VIGILIA AMARA Gruppo di ragazzi va a Foggia per trascorrere la vigilia in centro ma il ritorno diventa un incubo, treno cancellato. L'ira dei genitori - facebook.com facebook