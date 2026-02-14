Col cric spaccano un vetro e forzano la serranda del bar | arrivano i carabinieri

Due uomini sono stati fermati dalla polizia a Genova dopo aver rotto un vetro e tentato di scassinare la serranda di un bar nella notte. La loro azione è stata scoperta dai carabinieri durante un pattugliamento in zona, che hanno immediatamente bloccato i sospetti. Uno dei fermati, un 52enne nigeriano, aveva già precedenti penali per reati simili, mentre l’altro, un 46enne del Marocco, cercava di portare via alcuni oggetti dalla vetrina.

Nella notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova, impegnati nel controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 52enne originario della Nigeria e un 46enne del Marocco. I militari, allertati dalla centrale operativa dell’Arma, sono intervenuti in Via Polleri dove era stata segnalata la presenza di alcune persone che stavano forzando l’ingresso di un bar. Una volta sul posto, la pattuglia ha trovato due persone dentro al locale, avevano forzato la serranda con un cric e rotto il vetro della porta di ingresso. Inutile il tentativo di fuga, perché i due stranieri sono stati subito bloccati e portati nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del processo per direttissima.🔗 Leggi su Genovatoday.it

