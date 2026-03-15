Sotto la piramide La notte dei 100 giorni tra musica speranze e maturità in arrivo

Nella notte di Riccione, la piramide del Cocoricò si accende di luci, attirando studenti e giovani che partecipano alla festa dei Cento Giorni prima dell’esame di maturità. La serata si svolge tra musica, balli e momenti di condivisione, in un’atmosfera carica di emozioni e aspettative per il futuro. La festa rappresenta un rito atteso da tempo da chi si avvicina alla fine delle superiori.

La piramide del Cocoricò brilla nella notte di Riccione come un faro. Sotto quelle vetrate illuminate si consuma uno dei riti più attesi dell’ultimo anno di scuola: la festa dei Cento Giorni alla maturità. Quella di venerdì è stata l’ultima delle tre serate in programma. Da qui in avanti cambierà il ritmo: libri aperti e testa china, con la prima prova d’esame sempre più vicina. Per una notte però tutto questo rimane fuori dalla piramide più famosa d’Italia: dentro c’è spazio solo per il presente, per il divertimento e per un gruppo di ragazzi che tra pochi mesi inizierà a guardare oltre la scuola, verso l’università, il lavoro, la vita adulta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sotto la piramide. La notte dei 100 giorni tra musica, speranze e maturità in arrivo Articoli correlati I 100 giorni dalla Maturità. Invasione in Piazza dei Miracoli tra riti, speranze e... goliardiaIl conto alla rovescia è scatatto ufficialmente ieri, 10 marzo, mancano 100 giorni alla maturità, primo giro di boa della vita per migliaia di... Maturità, torna a Viareggio la grande festa dei 100 giorni con ScuolaZooViareggio, 5 marzo 2026 - Un appuntamento irrinunciabile, un rito che si rinnova ogni anno: ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia,... Altri aggiornamenti su Sotto la piramide La notte dei 100... Discussioni sull' argomento Sotto la piramide. La notte dei 100 giorni tra musica, speranze e maturità in arrivo; Zahi Hawass, star dell’archeologia: Nè alieni nè schiavi, sappiamo come hanno costruito Giza; Un febbraio eccezionale in Egitto: un’infinità di incredibili novità archeologiche; Cento giorni alla Maturità 2026: gli eventi speciali in Italia. Villalobos accende la notte sotto la ‘piramide’Le luci del Cocoricò non si spengono mai, neanche con l’arrivo dell’inverno. Stasera tocca a Villalobos traghettare il tempio della musica elettronica in una serata da ricordare. Appuntamento sotto la ... ilrestodelcarlino.it DI SOTTO LINK SCONTO DEL10% SU TUTTE LE ASSICURAZIONI SANITARIE/ANNULLAMENTO HEYMONDO https://heymondo.it/utm_medium=Afiliado&utm_source=MARCOCALOGERO&utm_campaign=PRINCIPAL&cod_descuento=MARCOCALOGE facebook Sotto la Scorrano! #SAMCAM 0-1 x.com