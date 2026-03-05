Maturità torna a Viareggio la grande festa dei 100 giorni con ScuolaZoo
A Viareggio si svolge nuovamente l’evento dei 100 giorni alla Maturità organizzato da ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia. L’appuntamento, che si tiene ogni anno, coinvolge studenti provenienti da diverse parti del paese e si svolge nella località toscana. La manifestazione rappresenta un momento di ritrovo e celebrazione per i giovani in preparazione all’esame di maturità.
Viareggio, 5 marzo 2026 - Un appuntamento irrinunciabile, un rito che si rinnova ogni anno: ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia, riconferma il grande evento dei 100 giorni alla Maturità, che anche stavolta si svolgerà a Viareggio. Il 10 marzo dalle 13 alle 19 oltre 15.000 maturandi, provenienti da tutta la Toscana, si ritroveranno sul lungomare della città per vivere insieme un momento di festa che segna ufficialmente il conto alla rovescia verso l’esame di Stato 2026. L’evento è realizzato in co-organizzazione con il Comune di Viareggio e l’Associazione NOSS Italia. Anche quest’anno, dunque, Viareggio diventa il punto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
