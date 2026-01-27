San Sisto la protesta dei commercianti | Le promesse dell' amministrazione Ferdinandi non mantenute Ora basta

Da perugiatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione a San Sisto riguarda la crescente insoddisfazione dei commercianti nei confronti dell’amministrazione Ferdinandi, accusata di non aver mantenuto le promesse fatte per il rifacimento delle infrastrutture, tra cui il collettore fognario e il metrobus su Viale San Sisto. La protesta riflette le difficoltà di un settore in attesa di interventi concreti e tempestivi.

"Siamo stanchi, anzi, siamo esasperati, dalle promesse mai mantenute da questa amministrazione: prima sul rifacimento del collettore fognario, ora sulla realizzazione delle infrastrutture per il metrobus su Viale San Sisto".  I titolari di negozi commerciali, locali e servizi privati lungo viale.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Sisto commissario

Perugia, ristori ai commercianti di viale San Sisto per i lavori del Metrobus: la delibera e le cifre

Agguato con la katana a San Sisto: arrestato un quinto uomo per il tentato omicidio di San Sisto

Un quinto uomo è stato arrestato nell’ambito dell’indagine sul tentato omicidio avvenuto il 12 maggio a San Sisto, Perugia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.