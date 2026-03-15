Sosta Responsabilmente comparto Cittadella nel mirino degli accertatori

Prosegue la campagna di Amt3 con la quale avvisa gli automobilisti sulle zone maggiormente monitorate dal proprio personale Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori. Durante la settimana che va dal 16 al 22 marzo sarà attenzionato il comparto Cittadella in particolare via del Pontiere, via Bertoni e piazzetta De Gasperi. Nella zona la sosta è tariffata dalle ore 8 alle ore 20 nei giorni lavorativi, sabato compreso. Su tutti i parcometri è riportato un numero di cellulare per richiedere informazioni relative al funzionamento del dispositivo, alle tariffe della sosta o per segnalare eventuali malfunzionamenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Contenuti utili per approfondire Sosta Responsabilmente

Argomenti discussi: Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Amt e Sosta Responsabilmente: ecco dove si rischia la multa a Verona.