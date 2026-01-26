Sosta Responsabilmente occhi degli accertatori su Veronetta

La campagna “Sosta Responsabilmente” di Amt3 si intensifica, con occhi attenti degli accertatori su Veronetta. L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare le aree di sosta, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nel quartiere. Durante la settimana, saranno effettuati controlli mirati per favorire una mobilità più responsabile e rispettosa delle regole condivise.

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 informa gli automobilisti sulle aree cittadine che, nel corso della settimana, saranno oggetto di controlli mirati da parte degli accertatori. Da lunedì 26 gennaio, l’attenzione si concentrerà sul comparto di Veronetta, in particolare nella zona di Santo Stefano e del Teatro Romano, dove verranno monitorate con maggiore frequenza Lungadige San Giorgio, Via Sant’Alessio, Piazzetta Santo Stefano e Piazzetta Carbonai, punti spesso interessati da soste irregolari o comportamenti poco corretti. Amt3 ricorda che su tutti i parcometri è riportato un numero di cellulare dedicato alle richieste di informazioni sul funzionamento dei dispositivi, sulle tariffe applicate o per segnalare eventuali malfunzionamenti.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: "Sosta Responsabilmente": l'area nel mirino degli accertatori a Verona questa settimana Leggi anche: Amt3: «Sosta responsabilmente». Dove si concentreranno gli accertatori Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Sosta Responsabilmente, occhi degli accertatori su Veronetta. Parcheggiare a Verona, le strade controllate dagli accertatori questa settimanaParcheggiare a Verona: ecco le strade dove ci saranno i controlli degli accertatori della sosta da lunedì 26 gennaio. veronaoggi.it Sosta Responsabilmente, controlli a tappeto di Amt3 nel cuore della cittàGli accertatori dell'azienda di Via Torbido intensificheranno i monitoraggi tra Riva San Lorenzo e Lungadige Panvinio ... veronasera.it Amt e "Sosta Responsabilmente": dove si rischia la multa a Verona - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.