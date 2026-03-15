Lameck Banda è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli dopo che gli accertamenti hanno dato esito negativo. Ieri pomeriggio al Maradona, durante la partita tra Napoli e Lecce, si è accasciato in campo ed è stato soccorso dagli staff medici di entrambe le squadre. Oggi il club ha pubblicato un comunicato per informare sulla sua condizione di salute.

Dopo il grande spavento di ieri pomeriggio al Maradona, quando Lameck Banda si è accasciato in campo ed p stato prontamente soccorso dagli staff medici di Napoli e Lecce, arriva oggi il comunicato del club che rassicura sulle sue condizioni. “Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”. Leggi anche: Malore Banda, il Lecce ha comunicato che il giocatore è in osservazione all’ospedale Cardarelli di Napoli Il giornalista di Dazn Alessio De Giuseppe, a caldo aveva rivelato quanto segue: “Il giocatore sta bene, ha preso un colpo al petto. Intanto ci sono notizie confortanti, c’è stata grande paura in quel momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Banda è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli, gli accertamenti hanno dato esito negativo

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