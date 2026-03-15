Sondaggio | gli alleati USA si spostano verso la Cina

Un sondaggio recente mostra che alcuni alleati degli Stati Uniti stanno riconsiderando le loro scelte strategiche e spostando la fiducia verso la Cina. La rilevazione indica che queste nazioni stanno modificando le loro posizioni in risposta alle politiche adottate durante l’amministrazione Trump. I dati sono stati raccolti tra diversi paesi e rappresentano un cambiamento nei rapporti internazionali.