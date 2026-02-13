Gli Stati Uniti hanno deciso di spostare la portaerei più grande del mondo, la USS Gerald Ford, in Medio Oriente, a causa delle crescenti tensioni con l’Iran. Donald Trump ha confermato la mossa, sottolineando che questa nave potrebbe essere utile nel caso in cui Teheran rifiutasse di negoziare. La decisione arriva dopo settimane di allarmi sui rischi di escalation nella regione, con fonti militari che parlano di un aumento della presenza navale americana nel Golfo Persico.

La notizia, anticipata dal Washington Post è stata confermata dallo stesso Donald Trump. Gli Usa sono pronti a spostare la più grande portaerei del mondo, la Uss Gerald Ford, in Medio Oriente. Nella zona sono già presenti da tempo un’altra portaerei, la Abraham Lincoln, e tre cacciatorpediniere. Un messaggio chiaro di ‘deterrenza’: mettere pressione all’Iran perché accetti le condizioni poste da Washington sul negoziato per il nucleare. Portaerei Ford, Trump: partirà presto ci serve se l’Iran non si accorda. La portaerei Ford, con il suo equipaggio di oltre 4500 uomini, si muoverà dal Mar dei Caraibi, dove ha presidiato la zona al largo del Venezuela alla vigilia dell’operazione che ha portato alla cattura del dittatore Maduro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli Usa spostano la più grande portaerei del mondo in Medioriente. Trump: ci servirà se l’Iran non si accorda

Gli Stati Uniti hanno deciso di spostare la portaerei USS Lincoln nel Mediterraneo, lasciando temporaneamente da parte l’azione militare contro l’Iran.

L’ex presidente Donald Trump ha deciso di inviare la più grande portaerei del mondo, l’USS Gerald R.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente; L'Air Force Two è atterrato a Malpensa: il megaconvoglio del vicepresidente USA J.D. Vance si sposta verso Milano; Gli Usa muovono i droni Black Hawk: cosa succede nel Mar Cinese Meridionale; Mentre Washington guarda a est, la NATO chiede più spesa per la difesa a Europa e Canada.

Gli Stati Uniti spostano la portaerei più grande al mondo dal Venezuela all'IranLa Casa Bianca ha deciso di spostare la portaerei Uss Gerald R. Ford dai Caraibi alle acque vicine all'Iran. L'equipaggio è venuto a conoscenza del cambio di programma giovedì e non tornerà in porto p ... msn.com

Iran, gli Usa spostano portaerei Lincoln in Medio Oriente: la virata improvvisa e il cambio rottaLa Lincoln ha lasciato San Diego a fine novembre 2025 quasi senza clamore, né il Dipartimento della Difesa ha annunciato dove sarebbe stata dispiegata. Si ipotizzava che la portaerei sarebbe stata ... ilmessaggero.it

Dopo il rapimento del presidente Venezuelano,gli usa spostano l'attenzione su Cuba, il paese affronta una crisi gravissima,il bloqueo è ancora più rigido,Messico, Cina, Federazione Russa, inviano petrolio e generi alimentari. Chi ama Cuba ci contatti per inizi - facebook.com facebook