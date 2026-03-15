Il caso di Jeffrey Epstein ha attirato l’attenzione di molti per le accuse di traffico di minori e abusi sessuali che coinvolgono figure di alto livello. Le indagini hanno portato alla luce un sistema complesso di rete e protezioni, mentre le autorità sono state accusate di aver ignorato segnalazioni e segnali di allarme. La vicenda ha suscitato un dibattito sul ruolo delle istituzioni e sulla loro responsabilità di fronte ai crimini.

Il caso di Jeffrey Epstein non è stato soltanto uno scandalo giudiziario. È stato anche uno specchio del rapporto problematico tra crimine, potere e silenzio. Per anni il finanziere ha frequentato ambienti dell’élite politica, economica e culturale internazionale mentre un sistema di reclutamento e sfruttamento di ragazze minorenni continuava a operare nell’ombra. Il controverso patteggiamento del 2008, che garantì a lui una pena estremamente ridotta e agli eventuali complici una sostanziale immunità, è diventato uno dei simboli di quella zona grigia in cui il potere rischia di tradursi in impunità. Dopo la sua morte in carcere nel 2019, molte domande sono rimaste senza risposta: domande sui rapporti costruiti negli anni, sulle responsabilità e sulle eventuali protezioni di cui alcuni avrebbero beneficiato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Società colpevole se di fronte ai crimini guarda altrove

Articoli correlati

La Russia guarda altrove, l’Iran rabbrividisce. A tutti gli alleati di Maduro è arrivato un messaggio (discordante)A una domanda sul Venezuela, Zelensky ha risposto scherzando, ma il principio per Kyiv è chiaro: quando un dittatore minaccia la tua sicurezza, puoi...

Frattesi, fase di stallo sul centrocampista dell’Inter: il club guarda altrove. Le ultimeMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento.

Aggiornamenti e notizie su Società colpevole

Discussioni sull' argomento La fondatrice di una startup della moda si dichiara colpevole di una frode da 300 milioni di dollari; Consulente tributario: urgente chiarire i confini della responsabilità professionale; Il femminismo segue la bussola ideologica; Oggi la dopamina è il vero direttore dei giornali? (di L. Di Bonaventura).

IL COLPEVOLE PERFETTO Negli ultimi anni si sta facendo largo una nuova tendenza molto evidente, uno scaricabarile tecnologico. Il meccanismo è di una semplicità disarmante; se un’azienda deve tagliare personale, per un business model sbagliato o sce facebook