La Russia guarda altrove l’Iran rabbrividisce A tutti gli alleati di Maduro è arrivato un messaggio discordante
La situazione internazionale si fa sempre più complessa, con tensioni che coinvolgono diversi attori globali. La Russia mantiene una posizione distaccata, mentre l’Iran esprime preoccupazione. Recenti eventi in Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli alleati di Maduro. In questo contesto, anche le dichiarazioni di Zelensky offrono uno sguardo sulle dinamiche attuali e sulle sfide diplomatiche in corso.
Quando a Volodymyr Zelensky un giornalista ha chiesto un commento sull’attacco in Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro, il presidente ucraino ha risposto quasi fosse tornato su. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Venezuela, Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran contro gli Usa
Leggi anche: Per Maduro la Russia, l’Iran, Hamas e… la sinistra italiana: i rivoluzionari “de noantri” sempre dalla parte di chi nega la libertà
La Russia guarda altrove, l'Iran rabbrividisce. A tutti gli alleati di Maduro è arrivato un messaggio (discordante) - A una domanda sul Venezuela, Zelensky ha risposto scherzando, ma il principio per Kyiv è chiaro: quando un dittatore minaccia la tua sicurezza, puoi intervenire. ilfoglio.it
Zelotismo russo G. Arfaras, Economista e Membro del Comitato Scientifico del Centro Einaudi | da "L'Economia Coloniale" Guarda il video completo sul canale YouTube LiberiOltre, link in bio! #liberioltreleillusioni #liberioltre #colonialismo #russia - facebook.com facebook
Uno che scrive il punto 4, e poi guarda alla Russia del #macellaio Putin, avrebbe bisogno di un consulto psichiatrico immediato x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.